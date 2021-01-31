Скорая научная помощь для школьников и студентов!

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ГеометрияГеометрия
Гость
Дайте определение равнобедренному треугольнику и опишите его особенности.
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ИсторияИстория
Маргарита
Во время правления Петра I был построен завод, на котором производили некоторое вещество. Улица, где он находился, в сегодняшние дни называется Большая Зеленина. В те времена, заводы, которые были похожи на этот, назывались Мельницами. Датский посол Юль говорил, вряд ли в Европе есть государство, где бы изготавливали это вещество в таких количествах и такого хорошего качества. Число смертей на этих заводах было выше чем на каких либо других. Так что же производили на этих заводах?
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ИнформатикаИнформатика
Гость
Число 49 в десятичной системе счисления выглядит как 100 в некоторой системе счисления. Какая это система счисления?
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БиологияБиология
Анна
Об обитателях какой части нашей планеты ученым известно меньше, чем о далеком космосе? Каковы причины?
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ЛитератураЛитература
Анна
В чем несовременность стихотворений в прозе И. С. Тургенева?
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Английский языкАнглийский язык
Гость
Как понять времена future continuous и future perfect и где их ставить?
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Русский языкРусский язык
Гость
Как выполнить синтаксический разбор предложения?
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МатематикаМатематика
Гость
На железнодорожной станции формировали 4 товарных состава. В первом составе было 18 вагонов, во втором на 5 вагона больше, чем в первом, а в третьем на 7 вагонов меньше, чем во втором. Сколько всего вагонов в четырёх составах, если в первом составе на 4 вагона больше, чем в четвертом?
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Русский языкРусский язык
Гость
1) Какое значение у слова "дезабилье" ?

- нехватка чего-либо;

- небрежная домашняя одежда;

- мурашки по коже;

- высокий, округлый мыс.
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ПравоПраво
Гость
Гражданка РФ Ивановна И. В., 23.06.2000 года рождения обратилась в органы, осуществляющие выдачу и замену паспорта гражданина РФ 31.07.2020, какую ответственность и за что понесёт гражданка?
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ИсторияИстория
Гость
Сопоставьте древние организации с описанием некоторых их достижений и изобретений.

A. Самая большая империя древнего мира. Их армия насчитывала более миллиона человек, поскольку они добавляли к своей собственной иностранные армии, обычно побежденных врагов. Они сделали асфальтированные дороги с небольшими станциями, чтобы люди могли путешествовать с комфортом и безопасностью. Они узнали о чеканке монет от лидийцев и распространили это по восточной части древнего мира. Из-за системы дани империя была чрезвычайно богатой.

B. Эти люди разработали сложную математику, которая включала геометрию и алгебру. Они разработали систему символов, представляющих значения чисел (например, 100, 10 и 1), знали значение числа пи. Кроме того, они изобрели счеты, примитивный калькулятор».

C. Самая давно существующая древняя цивилизация. Его жизнь и культура были сосредоточены, зависели от самой длинной реки в мире и были сформированы ею. Правители строили чрезвычайно большие гробницы, чтобы продемонстрировать свою власть на земле. У них были знания высшей математики и навыки перемещения чрезвычайно тяжелых строительных материалов».

D. Они разработали письмо, которое принимало форму пиктограмм или иероглифов, где каждый символ представлял слово. Позже он превратился в клинопись - символы, представляющие слоги слов. Эту систему письма использовали более 3000 лет различные цивилизации.

E. Они повлияли на современную западную культуру больше, чем на любую другую древнюю цивилизацию. Философия, демократия, архитектура, театр, искусство (особенно скульптура), литература и заимствованные слова - это лишь некоторые из вкладов, которые они внесли в западную культуру.

F. Последняя крупная цивилизация перед Европой и Северной Африкой погрузилась в Средневековье. Они покорили множество людей и жили вместе с побежденными. Они изобрели различные устройства, чтобы сделать зерновые мельницы более производительными. Цивилизация представила и распространила латинский язык, обеспечив правовую систему, которую многие современные западные правительства все еще используют».
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ЛитератураЛитература
Анна
Что "испортило" москвичей по мнению Воланда в романе "Мастер и Маргарита"?
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ИсторияИстория
Гость
Сформулируйте основные причины поражения фашистской Германии во Второй Мировой войне.
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ИсторияИстория
Гость
Перечислите два основных занятия древних людей?
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ИсторияИстория
Элина
В каком году, годах началась Русско-Французская война, когда она закончилась и чем?
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