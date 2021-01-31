Скорая научная помощь для школьников и студентов!

Сопоставьте древние организации с описанием некоторых их достижений и изобретений.
A. Самая большая империя древнего мира. Их армия насчитывала более миллиона человек, поскольку они добавляли к своей собственной иностранные армии, обычно побежденных врагов. Они сделали асфальтированные дороги с небольшими станциями, чтобы люди могли путешествовать с комфортом и безопасностью. Они узнали о чеканке монет от лидийцев и распространили это по восточной части древнего мира. Из-за системы дани империя была чрезвычайно богатой.
B. Эти люди разработали сложную математику, которая включала геометрию и алгебру. Они разработали систему символов, представляющих значения чисел (например, 100, 10 и 1), знали значение числа пи. Кроме того, они изобрели счеты, примитивный калькулятор».
C. Самая давно существующая древняя цивилизация. Его жизнь и культура были сосредоточены, зависели от самой длинной реки в мире и были сформированы ею. Правители строили чрезвычайно большие гробницы, чтобы продемонстрировать свою власть на земле. У них были знания высшей математики и навыки перемещения чрезвычайно тяжелых строительных материалов».
D. Они разработали письмо, которое принимало форму пиктограмм или иероглифов, где каждый символ представлял слово. Позже он превратился в клинопись - символы, представляющие слоги слов. Эту систему письма использовали более 3000 лет различные цивилизации.
E. Они повлияли на современную западную культуру больше, чем на любую другую древнюю цивилизацию. Философия, демократия, архитектура, театр, искусство (особенно скульптура), литература и заимствованные слова - это лишь некоторые из вкладов, которые они внесли в западную культуру.
F. Последняя крупная цивилизация перед Европой и Северной Африкой погрузилась в Средневековье. Они покорили множество людей и жили вместе с побежденными. Они изобрели различные устройства, чтобы сделать зерновые мельницы более производительными. Цивилизация представила и распространила латинский язык, обеспечив правовую систему, которую многие современные западные правительства все еще используют».
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